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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 20:49
Re: БМ БАНК
может ,кто сталкивался .. гривневый депо , окончание в августе , по которому была ежемесячная выплата процентов , если разорвут досрочно ,то проценты ( уже выплаченные ранее ) , не удержат ли с самого тела депо ?
Додано: Сер 30 тра, 2018 21:07
ЗАЛИШАЄТЬСЯ 1 ДЕНЬ ДО ВІДКЛЮЧЕННЯ І-Б (Інтернет Банку)
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Додано: Сер 30 тра, 2018 22:20
Судя по тому, что предлагают депо в валюте до 180 дней и в гривне на 365 дней, ВТБ до конца года отделения еще не закроет и как минимум до мая следующего года будет функционировать с одним-двумя отделениями.
Додано: Сер 30 тра, 2018 22:40
и что будет депо в долларах в втб под 5% с надбавкой ? или такие-же 4,5 как в И Банкинге?
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:12
Нет, не 5% и даже не 4,5%.
Надбавка к валютным вкладам предусмотрена только для депозитов сроком 90-180 дней.
Базовая ставка для таких депозитов 3,25%.
А с надбавкой будет 3,75% с открытием депо исключительно в отделении.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 31 тра, 2018 22:33
Re: БМ БАНК
Это та СМС? Кто знает?
Депозит заканчивается в январе.
В ИБ пока светится не закрытым.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 31 тра, 2018 22:44
Фантом
Так Вы позвоните по указанному в СМС телефону, они объяснят.
Жадность и Отвага!
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