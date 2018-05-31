может ,кто сталкивался .. гривневый депо , окончание в августе , по которому была ежемесячная выплата процентов , если разорвут досрочно ,то проценты ( уже выплаченные ранее ) , не удержат ли с самого тела депо ?
tano написав:Какие условия предлагает ВТБ для вкладчиков БМ?
+ 1,0% - в национальной валюте (надбавка применяется к депозитным вкладам «VTB Конструктор» и «VTBКонструктор+» без досрочного расторжения, оформленным сроком 91-180 и 181-365 дней. + 0,5% - в иностранной валюте (надбавка применяется к депозитным вкладам «VTB Конструктор» и «VTBКонструктор+» без досрочного расторжения, оформленным сроком 91-180 дней).
Судя по тому, что предлагают депо в валюте до 180 дней и в гривне на 365 дней, ВТБ до конца года отделения еще не закроет и как минимум до мая следующего года будет функционировать с одним-двумя отделениями.
demichh написав:и что будет депо в долларах в втб под 5% с надбавкой ? или такие-же 4,5 как в И Банкинге?
Нет, не 5% и даже не 4,5%. Надбавка к валютным вкладам предусмотрена только для депозитов сроком 90-180 дней. Базовая ставка для таких депозитов 3,25%. А с надбавкой будет 3,75% с открытием депо исключительно в отделении.