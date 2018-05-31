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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 492493494495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 20:49

Re: БМ БАНК

может ,кто сталкивался .. гривневый депо , окончание в августе , по которому была ежемесячная выплата процентов , если разорвут досрочно ,то проценты ( уже выплаченные ранее ) , не удержат ли с самого тела депо ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 21:07

ЗАЛИШАЄТЬСЯ 1 ДЕНЬ ДО ВІДКЛЮЧЕННЯ І-Б (Інтернет Банку)
:shock:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 22:20

  lubopytnaya написав:
  tano написав:Какие условия предлагает ВТБ для вкладчиков БМ?

+ 1,0% - в национальной валюте (надбавка применяется к депозитным вкладам «VTB Конструктор» и «VTBКонструктор+» без досрочного расторжения, оформленным сроком 91-180 и 181-365 дней.
+ 0,5% - в иностранной валюте (надбавка применяется к депозитным вкладам «VTB Конструктор» и «VTBКонструктор+» без досрочного расторжения, оформленным сроком 91-180 дней).

Судя по тому, что предлагают депо в валюте до 180 дней и в гривне на 365 дней, ВТБ до конца года отделения еще не закроет и как минимум до мая следующего года будет функционировать с одним-двумя отделениями.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 22:40

и что будет депо в долларах в втб под 5% с надбавкой ? или такие-же 4,5 как в И Банкинге?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:12

  demichh написав:и что будет депо в долларах в втб под 5% с надбавкой ? или такие-же 4,5 как в И Банкинге?

Нет, не 5% и даже не 4,5%.
Надбавка к валютным вкладам предусмотрена только для депозитов сроком 90-180 дней.
Базовая ставка для таких депозитов 3,25%.
А с надбавкой будет 3,75% с открытием депо исключительно в отделении.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:33

Re: БМ БАНК

Это та СМС? Кто знает?
Shanovnyi kliente! U zviazku iz prypynenniam AT "BM BANK" bankivskoi diialnosti povidomliaemo pro dostrokove prypynennia dogovoru. Info:‎0800305305, http://www.bmbank.com.ua

Депозит заканчивается в январе.
В ИБ пока светится не закрытым.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:44

Фантом
Так Вы позвоните по указанному в СМС телефону, они объяснят.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 05:44

  lubopytnaya написав:Фантом
Так Вы позвоните по указанному в СМС телефону, они объяснят.

У вас такая смс была,или вы согласились на доп.соглашение через ВТБ
никому не верю
sens
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