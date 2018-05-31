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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:43
Я не с Киева.
Депозит заканчивался в августе. Смс-ки не было. Выплата должна была быть на карту БМ....
Т.к. неожиданно подвернулась командировка в столицу, зашел в Банк, попросил закрыть депозит и выплатить мое. Заяв не писал. Пошли навстречу, закрыли депозит, выплатили вклад и %%.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:27
Философ написав:
Я не с Киева.
Депозит заканчивался в августе. Смс-ки не было. Выплата должна была быть на карту БМ....
Т.к. неожиданно подвернулась командировка в столицу, зашел в Банк, попросил закрыть депозит и выплатить мое. Заяв не писал. Пошли навстречу, закрыли депозит, выплатили вклад и %%.
%% - включительно по день перед закрытием по ставке депозита? Или как в случае досрочного рассторжения по инициативе вкладчика?
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la9
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:18
sens написав: lubopytnaya написав:Фантом
Так Вы позвоните по указанному в СМС телефону, они объяснят.
У вас такая смс была,или вы согласились на доп.соглашение через ВТБ
Нет, мне СМС еще не присылали. Если до 20 июня не пришлют, то переведу на ВТБ и там пополню свой депо под 5,75%, который скоро заканчивается.
Жадность и Отвага!
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