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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 493494495496

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:43

Я не с Киева.
Депозит заканчивался в августе. Смс-ки не было. Выплата должна была быть на карту БМ....
Т.к. неожиданно подвернулась командировка в столицу, зашел в Банк, попросил закрыть депозит и выплатить мое. Заяв не писал. Пошли навстречу, закрыли депозит, выплатили вклад и %%.
Философ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:27

  Философ написав:Я не с Киева.
Депозит заканчивался в августе. Смс-ки не было. Выплата должна была быть на карту БМ....
Т.к. неожиданно подвернулась командировка в столицу, зашел в Банк, попросил закрыть депозит и выплатить мое. Заяв не писал. Пошли навстречу, закрыли депозит, выплатили вклад и %%.

%% - включительно по день перед закрытием по ставке депозита? Или как в случае досрочного рассторжения по инициативе вкладчика?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:18

  sens написав:
  lubopytnaya написав:Фантом
Так Вы позвоните по указанному в СМС телефону, они объяснят.

У вас такая смс была,или вы согласились на доп.соглашение через ВТБ

Нет, мне СМС еще не присылали. Если до 20 июня не пришлют, то переведу на ВТБ и там пополню свой депо под 5,75%, который скоро заканчивается.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 493494495496
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