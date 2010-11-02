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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 493494495496

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:43

Я не с Киева.
Депозит заканчивался в августе. Смс-ки не было. Выплата должна была быть на карту БМ....
Т.к. неожиданно подвернулась командировка в столицу, зашел в Банк, попросил закрыть депозит и выплатить мое. Заяв не писал. Пошли навстречу, закрыли депозит, выплатили вклад и %%.
Философ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:27

  Философ написав:Я не с Киева.
Депозит заканчивался в августе. Смс-ки не было. Выплата должна была быть на карту БМ....
Т.к. неожиданно подвернулась командировка в столицу, зашел в Банк, попросил закрыть депозит и выплатить мое. Заяв не писал. Пошли навстречу, закрыли депозит, выплатили вклад и %%.

%% - включительно по день перед закрытием по ставке депозита? Или как в случае досрочного рассторжения по инициативе вкладчика?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:18

  sens написав:
  lubopytnaya написав:Фантом
Так Вы позвоните по указанному в СМС телефону, они объяснят.

У вас такая смс была,или вы согласились на доп.соглашение через ВТБ

Нет, мне СМС еще не присылали. Если до 20 июня не пришлют, то переведу на ВТБ и там пополню свой депо под 5,75%, который скоро заканчивается.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:39

Не обманула девочка.
Вклад уже на текущем ВТБ и отправляется на июньский столбик под 18%.

П.С. Жаль расставаться, хорошая была банка.
П.П.С. ИБ, таки вырубили полностью.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:29

  Фантом написав:
  lubopytnaya написав:Фантом
Так Вы позвоните по указанному в СМС телефону, они объяснят.


Позвонил. Да, это та СМС.


  sens написав:
  lubopytnaya написав:Фантом
Так Вы позвоните по указанному в СМС телефону, они объяснят.

У вас такая смс была,или вы согласились на доп.соглашение через ВТБ


Мне пришла такая СМС и я согласился на допсоглашение. На горячей линии сказали ждать 1-2 дня, деньги переведут в ВТБ.
Спросил, почему в ИБ депозит висит как действующий. Ответили, что ИБ больше не работает. Т.е. работает, но данные обновляться не будут.
Как-то так.
Для допсоглашения на ВТБ требовали Ваше личное присутствие в отделении или по телефону решили вопрос?
Жизнь - Родине, честь - никому
Surferlox
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:12

  Surferlox написав:Для допсоглашения на ВТБ требовали Ваше личное присутствие в отделении или по телефону решили вопрос?


Всмысле? Я ж писал, что был проездом в Киеве и написал заяву о переводе депозита и процентов на текущий счёт в ВТБ.
Интересно, как это без Вашего присутствия одно юрлицо может отправить другому юрлицу, Ваши деньги?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:14

Фантом Скоро увидим, как одно юрлицо (БМ-банк) отправляет другому юрлицу (нотариусу) наши деньги без нашего присутствия.
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:19

  Вкладник-21 написав:Фантом Скоро увидим, как одно юрлицо (БМ-банк) отправляет другому юрлицу (нотариусу) наши деньги без нашего присутствия.

Это публичное заявление, согласованное с НБУ и строго соответствует закону.
Вобщем Вы меня поняли. В любом случае мои деньги из этого банка к нотариусу не попадут. :D
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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