Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:39

Не обманула девочка.

Вклад уже на текущем ВТБ и отправляется на июньский столбик под 18%.



П.С. Жаль расставаться, хорошая была банка.

П.П.С. ИБ, таки вырубили полностью.

Кто не пьёт, тот не рискует.