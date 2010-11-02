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БМ БАНК
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:43
Я не с Киева.
Депозит заканчивался в августе. Смс-ки не было. Выплата должна была быть на карту БМ....
Т.к. неожиданно подвернулась командировка в столицу, зашел в Банк, попросил закрыть депозит и выплатить мое. Заяв не писал. Пошли навстречу, закрыли депозит, выплатили вклад и %%.
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Философ
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:27
Философ написав:
Я не с Киева.
Депозит заканчивался в августе. Смс-ки не было. Выплата должна была быть на карту БМ....
Т.к. неожиданно подвернулась командировка в столицу, зашел в Банк, попросил закрыть депозит и выплатить мое. Заяв не писал. Пошли навстречу, закрыли депозит, выплатили вклад и %%.
%% - включительно по день перед закрытием по ставке депозита? Или как в случае досрочного рассторжения по инициативе вкладчика?
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la9
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:18
sens написав: lubopytnaya написав:Фантом
Так Вы позвоните по указанному в СМС телефону, они объяснят.
У вас такая смс была,или вы согласились на доп.соглашение через ВТБ
Нет, мне СМС еще не присылали. Если до 20 июня не пришлют, то переведу на ВТБ и там пополню свой депо под 5,75%, который скоро заканчивается.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:39
Не обманула девочка.
Вклад уже на текущем ВТБ и отправляется на июньский столбик под 18%.
П.С. Жаль расставаться, хорошая была банка.
П.П.С. ИБ, таки вырубили полностью.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:29
Фантом написав: lubopytnaya написав:Фантом
Так Вы позвоните по указанному в СМС телефону, они объяснят.
Позвонил. Да, это та СМС.
sens написав: lubopytnaya написав:Фантом
Так Вы позвоните по указанному в СМС телефону, они объяснят.
У вас такая смс была,или вы согласились на доп.соглашение через ВТБ
Мне пришла такая СМС и я согласился на допсоглашение. На горячей линии сказали ждать 1-2 дня, деньги переведут в ВТБ.
Спросил, почему в ИБ депозит висит как действующий. Ответили, что ИБ больше не работает. Т.е. работает, но данные обновляться не будут.
Как-то так.
Для допсоглашения на ВТБ требовали Ваше личное присутствие в отделении или по телефону решили вопрос?
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Surferlox
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:12
Surferlox написав:
Для допсоглашения на ВТБ требовали Ваше личное присутствие в отделении или по телефону решили вопрос?
Всмысле? Я ж писал, что был проездом в Киеве и написал заяву о переводе депозита и процентов на текущий счёт в ВТБ.
Интересно, как это без Вашего присутствия одно юрлицо может отправить другому юрлицу, Ваши деньги?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:14
Фантом Скоро увидим, как одно юрлицо (БМ-банк) отправляет другому юрлицу (нотариусу) наши деньги без нашего присутствия.
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Вкладник-21
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:19
Вкладник-21 написав:Фантом
Скоро увидим, как одно юрлицо (БМ-банк) отправляет другому юрлицу (нотариусу) наши деньги без нашего присутствия.
Это публичное заявление, согласованное с НБУ и строго соответствует закону.
Вобщем Вы меня поняли. В любом случае мои деньги из этого банка к нотариусу не попадут.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Пон 04 чер, 2018 07:27
la9 написав: Философ написав:
Я не с Киева.
Депозит заканчивался в августе. Смс-ки не было. Выплата должна была быть на карту БМ....
Т.к. неожиданно подвернулась командировка в столицу, зашел в Банк, попросил закрыть депозит и выплатить мое. Заяв не писал. Пошли навстречу, закрыли депозит, выплатили вклад и %%.
%% - включительно по день перед закрытием по ставке депозита? Или как в случае досрочного рассторжения по инициативе вкладчика?
%% - включительно по день перед закрытием по ставке депозита.
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Философ
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Додано: Пон 04 чер, 2018 10:24
а мне смс не присылали, просто позвонили на прошлой неделе и предложили забрать с текущего, т.к. с 01.06 пойдет абонка за счет и расторгнуть депозит с переводом на втб. все сделали за минут 20, все в валюте, срок депо в августе.
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orhidf
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Пон 04 чер, 2018 06:15
cdj2
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