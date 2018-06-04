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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 494495496497

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:29

учитывая активность форумчан на ветке, банк не сильно торопится с досрочным возвратом депо... Кому-то пришли смс-приглашения?
la9
 
Повідомлень: 980
З нами з: 02.07.09
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  #<1 ... 494495496497
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