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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:29
учитывая активность форумчан на ветке, банк не сильно торопится с досрочным возвратом депо... Кому-то пришли смс-приглашения?
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la9
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