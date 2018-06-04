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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:29
учитывая активность форумчан на ветке, банк не сильно торопится с досрочным возвратом депо... Кому-то пришли смс-приглашения?
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la9
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Додано: Вів 05 чер, 2018 14:24
la9 написав:
учитывая активность форумчан на ветке, банк не сильно торопится с досрочным возвратом депо... Кому-то пришли смс-приглашения?
В ВаТу не хочете?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 05 чер, 2018 14:25
Итак,
27/05 закончился мой полугодовой депо
31/05 swift тела и процентов зашел на р/с Марфин-банка
как часы
осталось добавить, как жаль, что в стране остался всякий мотлох, кроме нормально работающих банков
PS смс не было, на горячей линии устно сказали, когда ожидать зачисление
Востаннє редагувалось Arien
в Вів 05 чер, 2018 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Arien
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Додано: Вів 05 чер, 2018 14:25
Квесторе_поверніться написав: la9 написав:
учитывая активность форумчан на ветке, банк не сильно торопится с досрочным возвратом депо... Кому-то пришли смс-приглашения?
В ВаТу не хочете?
там уже под завязку. больше фонда не хочется...
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la9
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Додано: Вів 05 чер, 2018 14:28
Arien написав:
что в стране остался всякий мотлох
Не перебільшуйте
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 05 чер, 2018 14:31
Квесторе_поверніться написав: Arien написав:
что в стране остался всякий мотлох
Не перебільшуйте
ой, я еще преуменьшила
приличных иностранных банков, что с запада, что с востока, тут с каждым месяцем все меньше... продают местным и отчаливают.
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Arien
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Додано: Вів 05 чер, 2018 14:35
Arien написав: Квесторе_поверніться написав: Arien написав:
что в стране остался всякий мотлох
Не перебільшуйте
ой, я еще преуменьшила
приличных иностранных банков, что с запада, что с востока, тут с каждым месяцем все меньше... продают местным и отчаливают.
І шо робить?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 05 чер, 2018 14:59
la9
Мне нет (Киев, депозит заканчивается в сентябре этого года). Внятно в Банке ответить на вопросы не могут, отправляют в ВТБ (не очень хочется еще и там зависать на 3 мес. чтобы потом забрать деньги без комиссии). Удивляет, как у других форумчан получилось и без смс и без писем забрать.
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Nero
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Додано: Вів 05 чер, 2018 15:23
який регламент по свіфту
до 3 чи до 5 роб. днів?
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greenozon
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