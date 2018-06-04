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Обслуговування в українських
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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 494495496497

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:29

учитывая активность форумчан на ветке, банк не сильно торопится с досрочным возвратом депо... Кому-то пришли смс-приглашения?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:24

  la9 написав:учитывая активность форумчан на ветке, банк не сильно торопится с досрочным возвратом депо... Кому-то пришли смс-приглашения?

В ВаТу не хочете? :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:25

Итак,
27/05 закончился мой полугодовой депо
31/05 swift тела и процентов зашел на р/с Марфин-банка
как часы

осталось добавить, как жаль, что в стране остался всякий мотлох, кроме нормально работающих банков :(

PS смс не было, на горячей линии устно сказали, когда ожидать зачисление
Востаннє редагувалось Arien в Вів 05 чер, 2018 14:26, всього редагувалось 1 раз.
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:25

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:учитывая активность форумчан на ветке, банк не сильно торопится с досрочным возвратом депо... Кому-то пришли смс-приглашения?

В ВаТу не хочете? :wink:

там уже под завязку. больше фонда не хочется...
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:28

Re: БМ БАНК

  Arien написав:что в стране остался всякий мотлох

Не перебільшуйте
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:31

  Квесторе_поверніться написав:
  Arien написав:что в стране остался всякий мотлох

Не перебільшуйте


ой, я еще преуменьшила
приличных иностранных банков, что с запада, что с востока, тут с каждым месяцем все меньше... продают местным и отчаливают.
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:35

  Arien написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Arien написав:что в стране остался всякий мотлох

Не перебільшуйте


ой, я еще преуменьшила
приличных иностранных банков, что с запада, что с востока, тут с каждым месяцем все меньше... продают местным и отчаливают.

І шо робить?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:59

la9
Мне нет (Киев, депозит заканчивается в сентябре этого года). Внятно в Банке ответить на вопросы не могут, отправляют в ВТБ (не очень хочется еще и там зависать на 3 мес. чтобы потом забрать деньги без комиссии). Удивляет, как у других форумчан получилось и без смс и без писем забрать.
Nero
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:23

який регламент по свіфту
до 3 чи до 5 роб. днів?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 19:57

  greenozon написав:який регламент по свіфту
до 3 чи до 5 роб. днів?

Три банковских дня.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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