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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 495496497498

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 06:32

У меня депозит заканчивается в январе - на прошлой неделе получил SMS, вчера письмо. Пообщался с БМ - помимо самого тела, пообещали и проценты за два месяца с текущего счета переправить в "Акорд".
який регламент по свіфту - до 3 чи до 5 роб. днів?
Мне в Альфе сказали, что 5 рабочих дней, но получил через 3 рабочих и 2 выходных.
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v-m-
 
Повідомлень: 119
З нами з: 22.02.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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  #<1 ... 495496497498
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