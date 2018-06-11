Мне в Альфе сказали, что 5 рабочих дней, но получил через 3 рабочих и 2 выходных.який регламент по свіфту - до 3 чи до 5 роб. днів?
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Додано: Сер 06 чер, 2018 06:32
У меня депозит заканчивается в январе - на прошлой неделе получил SMS, вчера письмо. Пообщался с БМ - помимо самого тела, пообещали и проценты за два месяца с текущего счета переправить в "Акорд".
Мне в Альфе сказали, что 5 рабочих дней, но получил через 3 рабочих и 2 выходных.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 18:24
Re: БМ БАНК
Понд баксів віддали новими сотками, ще є в них 50-ки, менші суми тре докупляти чи продавати
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 11 чер, 2018 18:55
Додано: Пон 11 чер, 2018 19:05
Re: БМ БАНК
По строку
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:07
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