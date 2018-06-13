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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 495496497498

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 06:32

У меня депозит заканчивается в январе - на прошлой неделе получил SMS, вчера письмо. Пообщался с БМ - помимо самого тела, пообещали и проценты за два месяца с текущего счета переправить в "Акорд".
який регламент по свіфту - до 3 чи до 5 роб. днів?
Мне в Альфе сказали, что 5 рабочих дней, но получил через 3 рабочих и 2 выходных.
промо-код «Бонус к депозитам» minfin.com.ua/deposits/bonus/ - “MES5FGI”
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 18:24

Re: БМ БАНК

Понд баксів віддали новими сотками, ще є в них 50-ки, менші суми тре докупляти чи продавати
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 18:55

  chipmunk написав:Понд баксів віддали новими сотками, ще є в них 50-ки, менші суми тре докупляти чи продавати

досрочка по вашей инициативе?
досрочка по инициате банка после получения смс?
окончание по сроку?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 19:05

Re: БМ БАНК

По строку
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:07

  chipmunk написав:По строку

И куда теперь? В РвС под 5,25%? :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:26

  lubopytnaya написав:
  chipmunk написав:По строку

И куда теперь? В РвС под 5,25%? :D


а шо такое РвС ?
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
проффесор
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:56

  проффесор написав:
  lubopytnaya написав:
  chipmunk написав:По строку

И куда теперь? В РвС под 5,25%? :D


а шо такое РвС ?

Банк RwS
http://rwsbank.com.ua/Deposit%20programs
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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