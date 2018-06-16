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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 чер, 2018 15:43
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
Вже з понеділка в ПУМБі і Кредо комісія за зняття з карт ВаТи.
VTB Bank (Україна) має свою регіональну мережу відділень і банкоматів, надаючи повний комплекс фінансових послуг міжнародного рівня для фізичних та юридичних осіб.
Для зручності клієнтів VTB Bank уклав договір про об'єднання банкоматних мереж з банком-партнером «Укрсоцбанк». Тарифи за використання банкоматів мережі банка-партнера аналогічні тарифам в мережі банкоматів банку VTB.
Так Укрсоца вже практично немає.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 17 чер, 2018 08:15
Квесторе_поверніться написав: BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
Вже з понеділка в ПУМБі і Кредо комісія за зняття з карт ВаТи.
VTB Bank (Україна) має свою регіональну мережу відділень і банкоматів, надаючи повний комплекс фінансових послуг міжнародного рівня для фізичних та юридичних осіб.
Для зручності клієнтів VTB Bank уклав договір про об'єднання банкоматних мереж з банком-партнером «Укрсоцбанк». Тарифи за використання банкоматів мережі банка-партнера аналогічні тарифам в мережі банкоматів банку VTB.
Так Укрсоца вже практично немає.
А по каким признакам можно узнать, что это банкомат Укрсоца, а не Альфы?
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ishvara
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Додано: Нед 17 чер, 2018 08:48
Это указано в чеке банкомата
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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