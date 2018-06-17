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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 496497498499

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 15:38

Re: БМ БАНК

  Квесторе_поверніться написав:Вже з понеділка в ПУМБі і Кредо комісія за зняття з карт ВаТи.
VTB Bank (Україна) має свою регіональну мережу відділень і банкоматів, надаючи повний комплекс фінансових послуг міжнародного рівня для фізичних та юридичних осіб.

Для зручності клієнтів VTB Bank уклав договір про об'єднання банкоматних мереж з банком-партнером «Укрсоцбанк». Тарифи за використання банкоматів мережі банка-партнера аналогічні тарифам в мережі банкоматів банку VTB.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 15:43

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вже з понеділка в ПУМБі і Кредо комісія за зняття з карт ВаТи.
VTB Bank (Україна) має свою регіональну мережу відділень і банкоматів, надаючи повний комплекс фінансових послуг міжнародного рівня для фізичних та юридичних осіб.

Для зручності клієнтів VTB Bank уклав договір про об'єднання банкоматних мереж з банком-партнером «Укрсоцбанк». Тарифи за використання банкоматів мережі банка-партнера аналогічні тарифам в мережі банкоматів банку VTB.

Так Укрсоца вже практично немає.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 08:15

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вже з понеділка в ПУМБі і Кредо комісія за зняття з карт ВаТи.
VTB Bank (Україна) має свою регіональну мережу відділень і банкоматів, надаючи повний комплекс фінансових послуг міжнародного рівня для фізичних та юридичних осіб.

Для зручності клієнтів VTB Bank уклав договір про об'єднання банкоматних мереж з банком-партнером «Укрсоцбанк». Тарифи за використання банкоматів мережі банка-партнера аналогічні тарифам в мережі банкоматів банку VTB.

Так Укрсоца вже практично немає.

А по каким признакам можно узнать, что это банкомат Укрсоца, а не Альфы?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 08:48

Это указано в чеке банкомата
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:46

  la9 написав:
  Skeptic написав:скорей всего работаем до конца июля

ну логично, что не до конца июня, как планировали изначально, учитывая, что массовых смс с приглашением в гости, судя по форуму, не наблюдается :wink:


В ноябре заканчивается. Приглашения нет. По телефону девочка говорит ждите и у меня нет ни списков и ничего я не знаю шо будет. Толково, чё...
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:55

  vano80 написав:
  la9 написав:
  Skeptic написав:скорей всего работаем до конца июля

ну логично, что не до конца июня, как планировали изначально, учитывая, что массовых смс с приглашением в гости, судя по форуму, не наблюдается :wink:


В ноябре заканчивается. Приглашения нет. По телефону девочка говорит ждите и у меня нет ни списков и ничего я не знаю шо будет. Толково, чё...

такое ощущение, что что-то пошло не так в банке, как планировали изначально :roll:
la9
 
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