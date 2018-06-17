|
|
|
БМ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 чер, 2018 15:38
Квесторе_поверніться написав:
Вже з понеділка в ПУМБі і Кредо комісія за зняття з карт ВаТи.
VTB Bank (Україна) має свою регіональну мережу відділень і банкоматів, надаючи повний комплекс фінансових послуг міжнародного рівня для фізичних та юридичних осіб.
Для зручності клієнтів VTB Bank уклав договір про об'єднання банкоматних мереж з банком-партнером «Укрсоцбанк». Тарифи за використання банкоматів мережі банка-партнера аналогічні тарифам в мережі банкоматів банку VTB.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13354
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1026 раз.
- Подякували: 1111 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 чер, 2018 15:43
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
Вже з понеділка в ПУМБі і Кредо комісія за зняття з карт ВаТи.
VTB Bank (Україна) має свою регіональну мережу відділень і банкоматів, надаючи повний комплекс фінансових послуг міжнародного рівня для фізичних та юридичних осіб.
Для зручності клієнтів VTB Bank уклав договір про об'єднання банкоматних мереж з банком-партнером «Укрсоцбанк». Тарифи за використання банкоматів мережі банка-партнера аналогічні тарифам в мережі банкоматів банку VTB.
Так Укрсоца вже практично немає.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24828
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 чер, 2018 08:15
Квесторе_поверніться написав: BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
Вже з понеділка в ПУМБі і Кредо комісія за зняття з карт ВаТи.
VTB Bank (Україна) має свою регіональну мережу відділень і банкоматів, надаючи повний комплекс фінансових послуг міжнародного рівня для фізичних та юридичних осіб.
Для зручності клієнтів VTB Bank уклав договір про об'єднання банкоматних мереж з банком-партнером «Укрсоцбанк». Тарифи за використання банкоматів мережі банка-партнера аналогічні тарифам в мережі банкоматів банку VTB.
Так Укрсоца вже практично немає.
А по каким признакам можно узнать, что это банкомат Укрсоца, а не Альфы?
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 чер, 2018 08:48
Это указано в чеке банкомата
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13354
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1026 раз.
- Подякували: 1111 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 чер, 2018 10:46
la9 написав: Skeptic написав:
скорей всего работаем до конца июля
ну логично, что не до конца июня, как планировали изначально, учитывая, что массовых смс с приглашением в гости, судя по форуму, не наблюдается
В ноябре заканчивается. Приглашения нет. По телефону девочка говорит ждите и у меня нет ни списков и ничего я не знаю шо будет. Толково, чё...
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 735
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 чер, 2018 10:55
vano80 написав: la9 написав: Skeptic написав:
скорей всего работаем до конца июля
ну логично, что не до конца июня, как планировали изначально, учитывая, что массовых смс с приглашением в гости, судя по форуму, не наблюдается
В ноябре заканчивается. Приглашения нет. По телефону девочка говорит ждите и у меня нет ни списков и ничего я не знаю шо будет. Толково, чё...
такое ощущение, что что-то пошло не так в банке, как планировали изначально
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1009
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 чер, 2018 12:21
До речі по свіфтам (тим, хто підписував допки) - дівчата на гарячій лінії НЕ мають доступу до актуального стану переказів...
тому - готуєм кеди і бігаєм
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2275
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|57064
|7331018
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15133
|2150838
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12997
|2515618
|
|