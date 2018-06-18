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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 497498499500

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:51

  lubopytnaya написав:
  la9 написав:
  Skeptic написав:скорей всего работаем до конца июля

ну логично, что не до конца июня, как планировали изначально

Мне сегодня сказали в отделении, что до начала сентября, как минимум. А, может, еще и сентябрь захватят, т.к. в "дорожной карте" от НБУ банку предписано рассчитаться со всеми клиентами в срок до 23.09.18

Пуляти в ВаТу перенесено на вересень?
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  #<1 ... 497498499500
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