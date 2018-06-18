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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 18:51
lubopytnaya написав: la9 написав: Skeptic написав:
скорей всего работаем до конца июля
ну логично, что не до конца июня, как планировали изначально
Мне сегодня сказали в отделении, что до начала сентября, как минимум. А, может, еще и сентябрь захватят, т.к. в "дорожной карте" от НБУ банку предписано рассчитаться со всеми клиентами в срок до 23.09.18
Пуляти в ВаТу перенесено на вересень?
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