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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 18:51
lubopytnaya написав: la9 написав: Skeptic написав:
скорей всего работаем до конца июля
ну логично, что не до конца июня, как планировали изначально
Мне сегодня сказали в отделении, что до начала сентября, как минимум. А, может, еще и сентябрь захватят, т.к. в "дорожной карте" от НБУ банку предписано рассчитаться со всеми клиентами в срок до 23.09.18
Пуляти в ВаТу перенесено на вересень?
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Додано: Вів 19 чер, 2018 08:49
Перевёл на ВТБ
Зашло за один день, но увидел только в 18-00. Есть столбики с шагом 1-2 мес до апреля 19года.
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lel
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Додано: Вів 19 чер, 2018 08:51
lel написав:
Перевёл на ВТБ
Зашло за один день, но увидел только в 18-00. Есть столбики с шагом 1-2 мес до апреля 19года.
окончился по сроку или пригласили?
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Додано: Вів 19 чер, 2018 08:59
Предлагали
Сам выбрал удобный день, перезвонил за день, получил одобрение. Тихо и спокойно.
la9 написав: lel написав:
Перевёл на ВТБ
Зашло за один день, но увидел только в 18-00. Есть столбики с шагом 1-2 мес до апреля 19года.
окончился по сроку или пригласили?
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lel
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Додано: Вів 19 чер, 2018 09:00
Окончание - октябрь.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 14:53
lel написав:
Перевёл на ВТБ
Зашло за один день
Гривна? Или валюта?
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 19 чер, 2018 20:54
Валюта
lubopytnaya написав: lel написав:
Перевёл на ВТБ
Зашло за один день
Гривна? Или валюта?
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Додано: Вів 19 чер, 2018 20:58
lel написав:
Предлагали
Сам выбрал удобный день, перезвонил за день, получил одобрение. Тихо и спокойно.
la9 написав: lel написав:
Перевёл на ВТБ
Зашло за один день, но увидел только в 18-00. Есть столбики с шагом 1-2 мес до апреля 19года.
окончился по сроку или пригласили?
а предлагали как - через смс или звонком? или вы напросились?
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Додано: Вів 19 чер, 2018 21:48
Звонил сам, хотел получить наличкой. Сказали- ждать СМС. Потом звонили предлагали перевод на ВТБ- обещал подумать. Были дела в центре- перезвонил за день, получил согласование, пришёл утром и все дела с банком закончил.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 07:27
lel написав:
Звонил сам, хотел получить наличкой. Сказали- ждать СМС. Потом звонили предлагали перевод на ВТБ- обещал подумать. Были дела в центре- перезвонил за день, получил согласование, пришёл утром и все дела с банком закончил.
Ліквідність в ВаТі паршива...заганяють в ВаТу....а чи буде чим віддавати?
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