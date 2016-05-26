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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 497498499500

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:51

  lubopytnaya написав:
  la9 написав:
  Skeptic написав:скорей всего работаем до конца июля

ну логично, что не до конца июня, как планировали изначально

Мне сегодня сказали в отделении, что до начала сентября, как минимум. А, может, еще и сентябрь захватят, т.к. в "дорожной карте" от НБУ банку предписано рассчитаться со всеми клиентами в срок до 23.09.18

Пуляти в ВаТу перенесено на вересень?
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:49

Re: БМ БАНК

Перевёл на ВТБ
Зашло за один день, но увидел только в 18-00. Есть столбики с шагом 1-2 мес до апреля 19года.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:51

  lel написав:Перевёл на ВТБ
Зашло за один день, но увидел только в 18-00. Есть столбики с шагом 1-2 мес до апреля 19года.

окончился по сроку или пригласили?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:59

Re: БМ БАНК

Предлагали
Сам выбрал удобный день, перезвонил за день, получил одобрение. Тихо и спокойно.
la9 написав:
  lel написав:Перевёл на ВТБ
Зашло за один день, но увидел только в 18-00. Есть столбики с шагом 1-2 мес до апреля 19года.

окончился по сроку или пригласили?
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:00

Re: БМ БАНК

Окончание - октябрь.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:53

  lel написав:Перевёл на ВТБ
Зашло за один день

Гривна? Или валюта?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:54

Re: БМ БАНК

Валюта
lubopytnaya написав:
  lel написав:Перевёл на ВТБ
Зашло за один день

Гривна? Или валюта?
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:58

  lel написав:Предлагали
Сам выбрал удобный день, перезвонил за день, получил одобрение. Тихо и спокойно.
la9 написав:
  lel написав:Перевёл на ВТБ
Зашло за один день, но увидел только в 18-00. Есть столбики с шагом 1-2 мес до апреля 19года.

окончился по сроку или пригласили?

а предлагали как - через смс или звонком? или вы напросились? :)
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:48

Re: БМ БАНК

Звонил сам, хотел получить наличкой. Сказали- ждать СМС. Потом звонили предлагали перевод на ВТБ- обещал подумать. Были дела в центре- перезвонил за день, получил согласование, пришёл утром и все дела с банком закончил.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 07:27

  lel написав:Звонил сам, хотел получить наличкой. Сказали- ждать СМС. Потом звонили предлагали перевод на ВТБ- обещал подумать. Были дела в центре- перезвонил за день, получил согласование, пришёл утром и все дела с банком закончил.

Ліквідність в ВаТі паршива...заганяють в ВаТу....а чи буде чим віддавати?
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