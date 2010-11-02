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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:17
Квесторе_поверніться написав: lel написав:
Звонил сам, хотел получить наличкой. Сказали- ждать СМС. Потом звонили предлагали перевод на ВТБ- обещал подумать. Были дела в центре- перезвонил за день, получил согласование, пришёл утром и все дела с банком закончил.
Ліквідність в ВаТі паршива...заганяють в ВаТу....а чи буде чим віддавати?
Все всегда отдавали, в отличие от некоторых "неватных".
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