Квесторе_поверніться написав:
Ліквідність в ВаТі паршива...заганяють в ВаТу....а чи буде чим віддавати?
Все всегда отдавали, в отличие от некоторых "неватных".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:17
Все всегда отдавали, в отличие от некоторых "неватных".
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:00
Re: БМ БАНК
Работает ли завтра отделения на пл.Победы в Киеве? Какой график кассы?
Додано: Суб 23 чер, 2018 06:52
Re: БМ БАНК
Кому-то СМС приходили последнее время , или все затихло до июля ?
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