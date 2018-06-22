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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:17
Квесторе_поверніться написав: lel написав:
Звонил сам, хотел получить наличкой. Сказали- ждать СМС. Потом звонили предлагали перевод на ВТБ- обещал подумать. Были дела в центре- перезвонил за день, получил согласование, пришёл утром и все дела с банком закончил.
Ліквідність в ВаТі паршива...заганяють в ВаТу....а чи буде чим віддавати?
Все всегда отдавали, в отличие от некоторых "неватных".
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:00
Работает ли завтра отделения на пл.Победы в Киеве? Какой график кассы?
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Додано: Суб 23 чер, 2018 06:52
Кому-то СМС приходили последнее время , или все затихло до июля ?
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lincoln2
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Додано: Суб 23 чер, 2018 19:00
В конце мая обещали, что смс будет в июне.... Пока нет!
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pfauter
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Додано: Суб 23 чер, 2018 19:11
pfauter написав:
В конце мая обещали, что смс будет в июне.... Пока нет!
Нотариус уже определен.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 23 чер, 2018 19:15
BBC а чем так страшен нотариус ?
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