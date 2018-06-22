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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 498499500501

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:17

  Квесторе_поверніться написав:
  lel написав:Звонил сам, хотел получить наличкой. Сказали- ждать СМС. Потом звонили предлагали перевод на ВТБ- обещал подумать. Были дела в центре- перезвонил за день, получил согласование, пришёл утром и все дела с банком закончил.

Ліквідність в ВаТі паршива...заганяють в ВаТу....а чи буде чим віддавати?

Все всегда отдавали, в отличие от некоторых "неватных".
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:00

Re: БМ БАНК

Работает ли завтра отделения на пл.Победы в Киеве? Какой график кассы?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 06:52

Re: БМ БАНК

Кому-то СМС приходили последнее время , или все затихло до июля ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 19:00

Re: БМ БАНК

В конце мая обещали, что смс будет в июне.... Пока нет!
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 19:11

  pfauter написав:В конце мая обещали, что смс будет в июне.... Пока нет!

Нотариус уже определен.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 19:15

BBC а чем так страшен нотариус ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:30

  lincoln2 написав:BBC а чем так страшен нотариус ?
А должен быть страшен?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:34

  lincoln2 написав:BBC а чем так страшен нотариус ?

Если забирать деньги у нотариуса, теряешь часть как плату за хранение.
Вкладник-21
 
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