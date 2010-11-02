lubopytnaya
Вы точно знаете, что комиссию нотариусу платить не придется? Если так, то попадание вклада к нотариусу не так страшно, как казалось.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 19:19
lubopytnaya
Вы точно знаете, что комиссию нотариусу платить не придется? Если так, то попадание вклада к нотариусу не так страшно, как казалось.
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