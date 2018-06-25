lubopytnaya
Вы точно знаете, что комиссию нотариусу платить не придется? Если так, то попадание вклада к нотариусу не так страшно, как казалось.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 19:19
lubopytnaya
Вы точно знаете, что комиссию нотариусу платить не придется? Если так, то попадание вклада к нотариусу не так страшно, как казалось.
Додано: Пон 25 чер, 2018 21:23
Нотариус еще на этом депозите заработает, он ведь эти деньги будет держать не в тумбочке у себя в конторе, а на депозите в банке .....на который будет капать процент. Больше того в банках есть довольно большой процент мертвых депозитов/счетов на которых есть остатки (думаю у такого довольно большого банка как ВТБ это сотни миллионов гривен/эквивалента) и которые не востребованы и все они тоже будут перечислены на депозит нотариуса, люди забыли/умерли/деньги не востребованы и нотариус на процентах будет хорошо на этих остатках зарабатывать достаточно долго.
Большие суммы нотариус не отдаст по первому требованию как банк, надо будет созваниваться и договариваться, если сумма не большая то нал может отдадут сразу, если большая, то надо будет заранее предупредить что бы он зарезервировал/взял в банке нал, но скорей всего нотариус на большие суммы будет требовать реквизиты и безналом отдавать/перечислять остатки по счетам/картам/вкладам.
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