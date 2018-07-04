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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 499500501502

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 19:19

lubopytnaya
Вы точно знаете, что комиссию нотариусу платить не придется? Если так, то попадание вклада к нотариусу не так страшно, как казалось.
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 21:23

  lubopytnaya написав:
  Вкладник-21 написав:
  lincoln2 написав:BBC а чем так страшен нотариус ?

Если забирать деньги у нотариуса, теряешь часть как плату за хранение.

За хранение должен платить банк, т.к. договор с нотариусом подписывает банк, а не клиент. И услугу нотариус оказывает банку, а не клиенту.
Другое дело, что за все дни хранении у нотариуса проценты по вкладу, разумеется, уже не начисляются.


Нотариус еще на этом депозите заработает, он ведь эти деньги будет держать не в тумбочке у себя в конторе, а на депозите в банке .....на который будет капать процент. Больше того в банках есть довольно большой процент мертвых депозитов/счетов на которых есть остатки (думаю у такого довольно большого банка как ВТБ это сотни миллионов гривен/эквивалента) и которые не востребованы и все они тоже будут перечислены на депозит нотариуса, люди забыли/умерли/деньги не востребованы и нотариус на процентах будет хорошо на этих остатках зарабатывать достаточно долго.

Большие суммы нотариус не отдаст по первому требованию как банк, надо будет созваниваться и договариваться, если сумма не большая то нал может отдадут сразу, если большая, то надо будет заранее предупредить что бы он зарезервировал/взял в банке нал, но скорей всего нотариус на большие суммы будет требовать реквизиты и безналом отдавать/перечислять остатки по счетам/картам/вкладам.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:52

  Вкладник-21 написав:lubopytnaya
Вы точно знаете, что комиссию нотариусу платить не придется? Если так, то попадание вклада к нотариусу не так страшно, как казалось.

Я точно ничего не знаю, ориентируюсь лишь на то, что мне говорили в отделении :D
Но я в любом случае буду переводить из БМ в ВТБ на свои валютные столбики, т.к все равно некуда валюту нести. Везде, куда планировала отнести, уже и так под завязку.

Даже текущий счет открыла в ВТБ, но не в политехническом, куда всех отправляют, а в своем отделении возле м.Олимпийская. Надо только найти время, чтобы в БМ зайти и написать заявление на перевод.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:56

Я тоже подписывала доп.соглашение с Марфином на перевод, сначала обещали вернуть все до конца июня, потом - до конца июля. Депозит у меня заканчивался в июле следующего года. Решила не ждать, обратилась в отделение ВТБ, утром в отделении оформили доп.соглашение, а вечером деньги были уже на текущем счете. Правда, чтобы избежать комиссии за снятие в ВТБ - выход только через депозит (но у меня там был столбик, который скоро заканчивается, я его и пополнила).
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:56

Что-то народ совсем забросил эту ветку...
Что, уже всем всё выплатили? :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:25

Осталис лишь те, кого передают на депозит нотариусу
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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