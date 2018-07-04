Додано: Пон 25 чер, 2018 21:23

lubopytnaya написав: Вкладник-21 написав: lincoln2 написав: BBC а чем так страшен нотариус ? а чем так страшен нотариус ?

Если забирать деньги у нотариуса, теряешь часть как плату за хранение. Если забирать деньги у нотариуса, теряешь часть как плату за хранение.

За хранение должен платить банк, т.к. договор с нотариусом подписывает банк, а не клиент. И услугу нотариус оказывает банку, а не клиенту.

Другое дело, что за все дни хранении у нотариуса проценты по вкладу, разумеется, уже не начисляются. За хранение должен платить банк, т.к. договор с нотариусом подписывает банк, а не клиент. И услугу нотариус оказывает банку, а не клиенту.Другое дело, что за все дни хранении у нотариуса проценты по вкладу, разумеется, уже не начисляются.

Нотариус еще на этом депозите заработает, он ведь эти деньги будет держать не в тумбочке у себя в конторе, а на депозите в банке .....на который будет капать процент. Больше того в банках есть довольно большой процент мертвых депозитов/счетов на которых есть остатки (думаю у такого довольно большого банка как ВТБ это сотни миллионов гривен/эквивалента) и которые не востребованы и все они тоже будут перечислены на депозит нотариуса, люди забыли/умерли/деньги не востребованы и нотариус на процентах будет хорошо на этих остатках зарабатывать достаточно долго.Большие суммы нотариус не отдаст по первому требованию как банк, надо будет созваниваться и договариваться, если сумма не большая то нал может отдадут сразу, если большая, то надо будет заранее предупредить что бы он зарезервировал/взял в банке нал, но скорей всего нотариус на большие суммы будет требовать реквизиты и безналом отдавать/перечислять остатки по счетам/картам/вкладам.