lubopytnaya
Вы точно знаете, что комиссию нотариусу платить не придется? Если так, то попадание вклада к нотариусу не так страшно, как казалось.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 19:19
lubopytnaya
Вы точно знаете, что комиссию нотариусу платить не придется? Если так, то попадание вклада к нотариусу не так страшно, как казалось.
Додано: Пон 25 чер, 2018 21:23
Нотариус еще на этом депозите заработает, он ведь эти деньги будет держать не в тумбочке у себя в конторе, а на депозите в банке .....на который будет капать процент. Больше того в банках есть довольно большой процент мертвых депозитов/счетов на которых есть остатки (думаю у такого довольно большого банка как ВТБ это сотни миллионов гривен/эквивалента) и которые не востребованы и все они тоже будут перечислены на депозит нотариуса, люди забыли/умерли/деньги не востребованы и нотариус на процентах будет хорошо на этих остатках зарабатывать достаточно долго.
Большие суммы нотариус не отдаст по первому требованию как банк, надо будет созваниваться и договариваться, если сумма не большая то нал может отдадут сразу, если большая, то надо будет заранее предупредить что бы он зарезервировал/взял в банке нал, но скорей всего нотариус на большие суммы будет требовать реквизиты и безналом отдавать/перечислять остатки по счетам/картам/вкладам.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:52
Я точно ничего не знаю, ориентируюсь лишь на то, что мне говорили в отделении
Но я в любом случае буду переводить из БМ в ВТБ на свои валютные столбики, т.к все равно некуда валюту нести. Везде, куда планировала отнести, уже и так под завязку.
Даже текущий счет открыла в ВТБ, но не в политехническом, куда всех отправляют, а в своем отделении возле м.Олимпийская. Надо только найти время, чтобы в БМ зайти и написать заявление на перевод.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:56
Я тоже подписывала доп.соглашение с Марфином на перевод, сначала обещали вернуть все до конца июня, потом - до конца июля. Депозит у меня заканчивался в июле следующего года. Решила не ждать, обратилась в отделение ВТБ, утром в отделении оформили доп.соглашение, а вечером деньги были уже на текущем счете. Правда, чтобы избежать комиссии за снятие в ВТБ - выход только через депозит (но у меня там был столбик, который скоро заканчивается, я его и пополнила).
Додано: Чет 05 лип, 2018 20:56
Что-то народ совсем забросил эту ветку...
Что, уже всем всё выплатили?
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:25
Осталис лишь те, кого передают на депозит нотариусу
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 06 лип, 2018 08:41
Не смотря на то, что получил письмо о досрочном прекращении депозита, датированным 30.5.2018, перевод на Акорд банк не делают. Пояснений по этому поводу никаких не дают. Говорят, что в этом месяце ещё работают, а может, и в следующем.
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