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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 500501502503

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:37

  v-m- написав:Не смотря на то, что получил письмо о досрочном прекращении депозита, датированным 30.5.2018, перевод на Акорд банк не делают. Пояснений по этому поводу никаких не дают. Говорят, что в этом месяце ещё работают, а может, и в следующем.

Це що банка на халяву Вашими грошенятами користується?
А де грошенята що впали з депо лежать?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 07:12

Падают на текущий. Обещали их также перевести, будущее покажет.
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v-m-
 
Повідомлень: 126
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  #<1 ... 500501502503
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