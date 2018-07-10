Це що банка на халяву Вашими грошенятами користується?
А де грошенята що впали з депо лежать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:37
Це що банка на халяву Вашими грошенятами користується?
А де грошенята що впали з депо лежать?
Додано: Вів 10 лип, 2018 07:12
Падают на текущий. Обещали их также перевести, будущее покажет.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 10:51
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:58
Re: БМ БАНК
Проценты падают на текущий- там комиссии в 500грн/мес. нет. Узнал это по-телефону в банке, правда и проценты на остаток не начисляют....
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