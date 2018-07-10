БМ БАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:37
v-m- написав:
Не смотря на то, что получил письмо о досрочном прекращении депозита, датированным 30.5.2018, перевод на Акорд банк не делают. Пояснений по этому поводу никаких не дают. Говорят, что в этом месяце ещё работают, а может, и в следующем.
Це що банка на халяву Вашими грошенятами користується?
А де грошенята що впали з депо лежать?
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25020
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 лип, 2018 07:12
Падают на текущий. Обещали их также перевести, будущее покажет.
промо-код «Бонус к депозитам» minfin.com.ua/deposits/bonus/ - “MES5FGI”
v-m-
Повідомлень: 126
З нами з: 22.02.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:51
v-m- написав:
Падают на текущий. Обещали их также перевести, будущее покажет.
А комісія 500 грн Ваші грошенята не зїсть?
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25020
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:58
Проценты падают на текущий- там комиссии в 500грн/мес. нет. Узнал это по-телефону в банке, правда и проценты на остаток не начисляют....
pfauter
Повідомлень: 196
З нами з: 06.01.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 лип, 2018 23:04
pfauter написав:
Проценты падают на текущий- там комиссии в 500грн/мес. нет. Узнал это по-телефону в банке, правда и проценты на остаток не начисляют....
Та ладно. Вы всё ещё верите горячке?
Тут чёрным по белому написано 500 грн в месяц.
http://www.bmbank.com.ua/files//content/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A4%D0%9E_%20%D0%B7%2010%2005%2018.xlsx
Сама новость об изменении тарифов тут
http://www.bmbank.com.ua/ua/news?pid=2430
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Повідомлень: 1066
З нами з: 18.05.16
Подякував: 142 раз.
Подякували: 108 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ТупУм
,
Модератор
Схожі теми
57832
7413260
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15228
2165323
Вів 10 лип, 2018 22:39 V2
64
36180