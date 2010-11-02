Це що банка на халяву Вашими грошенятами користується?
А де грошенята що впали з депо лежать?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:37
Це що банка на халяву Вашими грошенятами користується?
А де грошенята що впали з депо лежать?
Додано: Вів 10 лип, 2018 07:12
Падают на текущий. Обещали их также перевести, будущее покажет.
промо-код «Бонус к депозитам» minfin.com.ua/deposits/bonus/ - “MES5FGI”
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:51
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:58
Re: БМ БАНК
Проценты падают на текущий- там комиссии в 500грн/мес. нет. Узнал это по-телефону в банке, правда и проценты на остаток не начисляют....
Додано: Вів 10 лип, 2018 23:04
Та ладно. Вы всё ещё верите горячке?
Тут чёрным по белому написано 500 грн в месяц.
Сама новость об изменении тарифов тут
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 11 лип, 2018 06:15
Дословный ответ банка: данный тариф ни в коем случае не касается счетов, которые были открыты под депозиты.
На счет черным по белому согласен, но этим же черным по белому мне полтора месяца назад сообщили, что депозит расторгнут, а по факту продолжает действовать, как говорят. Проверить все равно возможности нет.
промо-код «Бонус к депозитам» minfin.com.ua/deposits/bonus/ - “MES5FGI”
Додано: Сер 11 лип, 2018 09:01
Re: БМ БАНК
Я лично вчера звонил на ГЛ- сумма процентов по-депо совпала с расчетной до копейки, все можно узнать в телефонном режиме.
|