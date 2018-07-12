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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 500501502503

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:37

  v-m- написав:Не смотря на то, что получил письмо о досрочном прекращении депозита, датированным 30.5.2018, перевод на Акорд банк не делают. Пояснений по этому поводу никаких не дают. Говорят, что в этом месяце ещё работают, а может, и в следующем.

Це що банка на халяву Вашими грошенятами користується?
А де грошенята що впали з депо лежать?
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 07:12

Падают на текущий. Обещали их также перевести, будущее покажет.
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v-m-
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:51

  v-m- написав:Падают на текущий. Обещали их также перевести, будущее покажет.

А комісія 500 грн Ваші грошенята не зїсть? :(
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:58

Re: БМ БАНК

Проценты падают на текущий- там комиссии в 500грн/мес. нет. Узнал это по-телефону в банке, правда и проценты на остаток не начисляют....
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 23:04

  pfauter написав:Проценты падают на текущий- там комиссии в 500грн/мес. нет. Узнал это по-телефону в банке, правда и проценты на остаток не начисляют....

Та ладно. Вы всё ещё верите горячке?
Тут чёрным по белому написано 500 грн в месяц.
http://www.bmbank.com.ua/files//content/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A4%D0%9E_%20%D0%B7%2010%2005%2018.xlsx

Сама новость об изменении тарифов тут http://www.bmbank.com.ua/ua/news?pid=2430
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 06:15

Дословный ответ банка: данный тариф ни в коем случае не касается счетов, которые были открыты под депозиты.
На счет черным по белому согласен, но этим же черным по белому мне полтора месяца назад сообщили, что депозит расторгнут, а по факту продолжает действовать, как говорят. Проверить все равно возможности нет.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:01

Re: БМ БАНК

Я лично вчера звонил на ГЛ- сумма процентов по-депо совпала с расчетной до копейки, все можно узнать в телефонном режиме.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 14:49

  pfauter написав:Я лично вчера звонил на ГЛ- сумма процентов по-депо совпала с расчетной до копейки, все можно узнать в телефонном режиме.
Сумма процентов совпала с ожидаемой суммой процентов на день когда звонили на ГЛ или на день когда депозит должен был быть расторгнут? Грубо говоря за то что деньги не переводят в другой банк и они продолжают находиться в БМ проценты продолжают начисляться?
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:15

Re: БМ БАНК

Я имел в виду проценты за май и июнь месяц, начислены и лежат на текущем счету, комиссию не снимают.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:00

post scriptum

Вечером 11.7.2018 в Акорд зашел перевод из БМ: сумма вклада + %% с текущего счета. Таким образом, БМ полностью выполнил свои обязательства.
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