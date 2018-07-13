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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лип, 2018 01:43
v-m- написав:
Вечером 11.7.2018 в Акорд зашел перевод из БМ: сумма вклада + %% с текущего счета. Таким образом, БМ полностью выполнил свои обязательства.
БМ Банк молодці, виходять достойно! Жаль, що хороші банки покидають неньку....
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Додано: Суб 14 лип, 2018 08:49
v-m- написав:
Вечером 11.7.2018 в Акорд зашел перевод из БМ: сумма вклада + %% с текущего счета. Таким образом, БМ полностью выполнил свои обязательства.
Скільки протримали грошенята на халяву?
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