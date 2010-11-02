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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.4 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
41
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 01:43

  v-m- написав:Вечером 11.7.2018 в Акорд зашел перевод из БМ: сумма вклада + %% с текущего счета. Таким образом, БМ полностью выполнил свои обязательства.



БМ Банк молодці, виходять достойно! Жаль, що хороші банки покидають неньку....
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:49

  v-m- написав:Вечером 11.7.2018 в Акорд зашел перевод из БМ: сумма вклада + %% с текущего счета. Таким образом, БМ полностью выполнил свои обязательства.

Скільки протримали грошенята на халяву?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 06:59

Два месяца с хвостиком. Пару центов назвать халявой можно только условно.
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v-m-
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:27

  Квесторе_поверніться написав:
  v-m- написав:Вечером 11.7.2018 в Акорд зашел перевод из БМ: сумма вклада + %% с текущего счета. Таким образом, БМ полностью выполнил свои обязательства.

Скільки протримали грошенята на халяву?
Почему на халяву?
Жизнь - Родине, честь - никому
Surferlox
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 15:22

Re: БМ БАНК

Ув. форумчане, кто-то в последнее время был в отделении, что слышно насчёт выплат?
Wenger
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 15:26

Wenger Говорят "Ждите СМС". ДОлжна быть в июле.
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 10:02

  Wenger написав:Ув. форумчане, кто-то в последнее время был в отделении, что слышно насчёт выплат?

Заканчивался депозит в октябре. Позвонили на прошлой неделе, предложили оформить перевод в ВТБ либо ждать сообщения от банка и забирать в отделении на Шевченко. Но в последнем случае, сообщили, что графиков выплат еще нет, поэтому, когда это произойдет - неизвестно, плюс намекнули, что отделение на Шевченко работает только до конца июля (не знаю, на сколько правда). В итоге выбрал перевод в ВТБ - пришел в отделение БМ, подписал дополнительное соглашение (там и представитель ВТБ есть, но так как у меня уже был открыт счет, мне он не нужен был). Деньги на счет в ВТБ упали в тот же день, проценты насчитались до даты разрыва депо. Всё четко.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 10:33

  DjPavel написав:
  Wenger написав:Ув. форумчане, кто-то в последнее время был в отделении, что слышно насчёт выплат?

Заканчивался депозит в октябре. Позвонили на прошлой неделе, предложили оформить перевод в ВТБ либо ждать сообщения от банка и забирать в отделении на Шевченко. Но в последнем случае, сообщили, что графиков выплат еще нет, поэтому, когда это произойдет - неизвестно, плюс намекнули, что отделение на Шевченко работает только до конца июля (не знаю, на сколько правда). В итоге выбрал перевод в ВТБ - пришел в отделение БМ, подписал дополнительное соглашение (там и представитель ВТБ есть, но так как у меня уже был открыт счет, мне он не нужен был). Деньги на счет в ВТБ упали в тот же день, проценты насчитались до даты разрыва депо. Всё четко.
все четко,потому что деньги Вы получили виртуально
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 11:16

  sens написав:все четко,потому что деньги Вы получили виртуально

Почему же виртуально или вы сомневаетесь, что мне ВТБ их выдаст? :lol:
DjPavel
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 11:34

  DjPavel написав:
  sens написав:все четко,потому что деньги Вы получили виртуально

Почему же виртуально или вы сомневаетесь, что мне ВТБ их выдаст? :lol:

думаю, что выдаст. только за 1% 8)

ну или через депо :wink:
la9
 
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