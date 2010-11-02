Додано: Нед 22 лип, 2018 10:02

Wenger написав: Ув. форумчане, кто-то в последнее время был в отделении, что слышно насчёт выплат? Ув. форумчане, кто-то в последнее время был в отделении, что слышно насчёт выплат?

Заканчивался депозит в октябре. Позвонили на прошлой неделе, предложили оформить перевод в ВТБ либо ждать сообщения от банка и забирать в отделении на Шевченко. Но в последнем случае, сообщили, что графиков выплат еще нет, поэтому, когда это произойдет - неизвестно, плюс намекнули, что отделение на Шевченко работает только до конца июля (не знаю, на сколько правда). В итоге выбрал перевод в ВТБ - пришел в отделение БМ, подписал дополнительное соглашение (там и представитель ВТБ есть, но так как у меня уже был открыт счет, мне он не нужен был). Деньги на счет в ВТБ упали в тот же день, проценты насчитались до даты разрыва депо. Всё четко.