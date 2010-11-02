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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лип, 2018 01:43
v-m- написав:
Вечером 11.7.2018 в Акорд зашел перевод из БМ: сумма вклада + %% с текущего счета. Таким образом, БМ полностью выполнил свои обязательства.
БМ Банк молодці, виходять достойно! Жаль, що хороші банки покидають неньку....
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Додано: Суб 14 лип, 2018 08:49
v-m- написав:
Вечером 11.7.2018 в Акорд зашел перевод из БМ: сумма вклада + %% с текущего счета. Таким образом, БМ полностью выполнил свои обязательства.
Скільки протримали грошенята на халяву?
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Додано: Пон 16 лип, 2018 06:59
Два месяца с хвостиком. Пару центов назвать халявой можно только условно.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:27
Квесторе_поверніться написав: v-m- написав:
Вечером 11.7.2018 в Акорд зашел перевод из БМ: сумма вклада + %% с текущего счета. Таким образом, БМ полностью выполнил свои обязательства.
Скільки протримали грошенята на халяву?
Почему на халяву?
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Додано: Суб 21 лип, 2018 15:22
Ув. форумчане, кто-то в последнее время был в отделении, что слышно насчёт выплат?
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Wenger
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Додано: Суб 21 лип, 2018 15:26
Wenger Говорят "Ждите СМС". ДОлжна быть в июле.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 10:02
Wenger написав:
Ув. форумчане, кто-то в последнее время был в отделении, что слышно насчёт выплат?
Заканчивался депозит в октябре. Позвонили на прошлой неделе, предложили оформить перевод в ВТБ либо ждать сообщения от банка и забирать в отделении на Шевченко. Но в последнем случае, сообщили, что графиков выплат еще нет, поэтому, когда это произойдет - неизвестно, плюс намекнули, что отделение на Шевченко работает только до конца июля (не знаю, на сколько правда). В итоге выбрал перевод в ВТБ - пришел в отделение БМ, подписал дополнительное соглашение (там и представитель ВТБ есть, но так как у меня уже был открыт счет, мне он не нужен был). Деньги на счет в ВТБ упали в тот же день, проценты насчитались до даты разрыва депо. Всё четко.
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DjPavel
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Додано: Нед 22 лип, 2018 10:33
DjPavel написав: Wenger написав:
Ув. форумчане, кто-то в последнее время был в отделении, что слышно насчёт выплат?
Заканчивался депозит в октябре. Позвонили на прошлой неделе, предложили оформить перевод в ВТБ либо ждать сообщения от банка и забирать в отделении на Шевченко. Но в последнем случае, сообщили, что графиков выплат еще нет, поэтому, когда это произойдет - неизвестно, плюс намекнули, что отделение на Шевченко работает только до конца июля (не знаю, на сколько правда). В итоге выбрал перевод в ВТБ - пришел в отделение БМ, подписал дополнительное соглашение (там и представитель ВТБ есть, но так как у меня уже был открыт счет, мне он не нужен был). Деньги на счет в ВТБ упали в тот же день, проценты насчитались до даты разрыва депо. Всё четко.
все четко,потому что деньги Вы получили виртуально
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 22 лип, 2018 11:16
sens написав:
все четко,потому что деньги Вы получили виртуально
Почему же виртуально или вы сомневаетесь, что мне ВТБ их выдаст?
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DjPavel
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Додано: Нед 22 лип, 2018 11:34
DjPavel написав: sens написав:
все четко,потому что деньги Вы получили виртуально
Почему же виртуально или вы сомневаетесь, что мне ВТБ их выдаст?
думаю, что выдаст. только за 1%
ну или через депо
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la9
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