Міжнародний Інвестиційний Банк

Додано: Сер 25 січ, 2017 21:48

Мягко говоря - я в "шоке". Решил разместить тут депо. Захожу в отделение (г.Львов, ул.Героев УПА) и ... "жующий" охранник, обтирая рот от крошек,сообщает мне, что у них обед. Ну думаю, ладно, подожду(хотя почему тогда отделение не закрыто?). Вышел на улицу - глянул на вывеску - а там про обед "ни слова"... Захожу снова, охранник разводит руками -никого нет, все обедают. На замечание, что обеденного времени у них на вывеске нет - задает вопрос, а что собственно надо? Говорю, что хочу открыть депозит в валюте... Без особого энтузиазма идет к боковой двери и зовет какую-то даму. Тут же в открытую дверь (с улицы) проходят какие-то "работники" с тортиками, и видимо с другими "нужными" продуктами и заходят во все ту же боковую дверь(может это кабинет нач. отделения? надо будет еще раз заехать посмотреть). Я, конечно понимаю, что сегодня "Татьяны"... но... Вышедшая, "уже розовощекая", дама, так же дожевывая что-то, опять сообщила мне что у них обед и узнав цель моего визита, спросила знаю ли я процентные ставки? Я сказал , что конечно - видел у "Вас" на сайте... И вот тут очередное " ноу-хау"... оказывается ставки на сайте - для Киева... а Львовское отделение или отделения "живут по своему" и ставки существенно ниже(но об этом можно узнать только в отделении)... В общем не стал продолжать разговор и удалился... Одним словом -"го...но" банк...