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Міжнародний
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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.8 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2016 22:07

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

Скупердяй написав:
  Bariaba написав:Тут кредитки безгрейсовые и только для зарплатных клиентов, стоимостью 500 грн. налетай.

За такі гроші Пєтя повинен ще і шоколадом її полити :mrgreen:

Причем собственноручно и с доставкой на дом.
Bariaba
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2016 21:32

  Исследователь написав:Петиція №22/001561-еп. Подана 01.09.2015
Согласных--просьба поддержать!!! на сайте президента
ТЕКСТ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ:
Останнім часом почастішали порушення законодавства України, уповноваженими особами на ліквідацію та тимчасову адміністрацію банків які ліквідуються, а особливо порушеннь трудового законодавства. Керуючись тим що начебто НБУ надав безмежні повноваження, а також що до установи яка ліквідується не застосовуються штрафи працівники Фонду грубо та навмисно порушують трудове законодавство. Крім того Фонд постійно використовує адмінресурс щоб не притягати до кримінальної відповідальності Уповноважених осіб, навід по відкритих кримінальних провадженнях. При зверненнях до Фонду стає зрозумілим, що порушення законодавства відбувається з відома Директора-розпорядника. Прошу Президента створити спеціальну комісію яка б не захищала ФОНД , а дійсно та неупереджено розслідувала усі порушення трудового законодавства Працівниками фонду. Також хочу зауважити що Фонд грубо порушує Конституцію України щодо громадян, тиснучи на суди, виконавчу службу, МВС. А останнім часом, за рішенням судів навіть намагається "Узаконити" РАБСТВО. А рішення судів в яких визнано порушення Уповноважених осіб, просто не визнає та не виконує ці рішення. Також Прошу Президента Уважно розглянути та перевірити Діяльність "Української Страхової Групи" та їнших структур "Кристалбанк"," Укргазбанк" Та інші на факт розкрадання та відмивання державних коштів.


Полностью поддерживаю!!!
\
цукен
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2017 21:48

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

Мягко говоря - я в "шоке". Решил разместить тут депо. Захожу в отделение (г.Львов, ул.Героев УПА) и ... "жующий" охранник, обтирая рот от крошек,сообщает мне, что у них обед. Ну думаю, ладно, подожду(хотя почему тогда отделение не закрыто?). Вышел на улицу - глянул на вывеску - а там про обед "ни слова"... Захожу снова, охранник разводит руками -никого нет, все обедают. На замечание, что обеденного времени у них на вывеске нет - задает вопрос, а что собственно надо? Говорю, что хочу открыть депозит в валюте... Без особого энтузиазма идет к боковой двери и зовет какую-то даму. Тут же в открытую дверь (с улицы) проходят какие-то "работники" с тортиками, и видимо с другими "нужными" продуктами и заходят во все ту же боковую дверь(может это кабинет нач. отделения? надо будет еще раз заехать посмотреть). Я, конечно понимаю, что сегодня "Татьяны"... но... Вышедшая, "уже розовощекая", дама, так же дожевывая что-то, опять сообщила мне что у них обед и узнав цель моего визита, спросила знаю ли я процентные ставки? Я сказал , что конечно - видел у "Вас" на сайте... И вот тут очередное " ноу-хау"... оказывается ставки на сайте - для Киева... а Львовское отделение или отделения "живут по своему" и ставки существенно ниже(но об этом можно узнать только в отделении :) )... В общем не стал продолжать разговор и удалился... Одним словом -"го...но" банк...
IBM
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 19:51

Что могут сказать клиенты в Киеве какое отделение главное; как банк в плане сервиса и надежности ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:06

Ukrainian Имели беглый контакт. Жесткий подход к клиенту (вежливость отсутствует), платеж отправили не на тот счет, который был нами указан, а потом, когда спустя некоторое время мы заметили ошибку (совершенную по вине банка!), то нам сообщили, то да, они, мол, тоже заметили. Ах, как хорошо! Заходить туда больше не хочется. Ни с шоколадом, ни без
Marica
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:42

  Marica написав:Ukrainian Имели беглый контакт. Жесткий подход к клиенту (вежливость отсутствует), платеж отправили не на тот счет, который был нами указан, а потом, когда спустя некоторое время мы заметили ошибку (совершенную по вине банка!), то нам сообщили, то да, они, мол, тоже заметили. Ах, как хорошо! Заходить туда больше не хочется. Ни с шоколадом, ни без

Это в главном отделении в Киеве так лоханулись?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:21

  Ukrainian написав:
  Marica написав:Ukrainian Имели беглый контакт. Жесткий подход к клиенту (вежливость отсутствует), платеж отправили не на тот счет, который был нами указан, а потом, когда спустя некоторое время мы заметили ошибку (совершенную по вине банка!), то нам сообщили, то да, они, мол, тоже заметили. Ах, как хорошо! Заходить туда больше не хочется. Ни с шоколадом, ни без

Это в главном отделении в Киеве так лоханулись?

Імяреків в банці не люблять...ходять тут всякі, заважають працювати. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:48

Ukrainian да, именно так
Marica
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 16:09

Банк з самим лояльним фінмоніторингом

Як повідомляв УНІАН, із майже двох мільярдів гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича "ВБР" після втечі його батька, екс-президента протягом 2016-2017 років були зняті всі арешти. Зрештою, як з'ясували журналісти програми "Схеми", ці гроші були виведені з фінустанови попри публічні обіцянки правоохоронців повернути ці гроші в бюджет. Готівка знімалась десятками мільйонів за раз через касу "Міжнародного інвестиційного банку", який належить президенту Петру Порошенку. На чому його фінустанова заробила близько 20 мільйонів "комісійних".

https://economics.unian.ua/finance/10332534-v-ramkah-zakonu-v-ap-prokomentuvali-informaciyu-shchodo-vivedennya-cherez-bank-poroshenka-groshey-yanukovicha.html
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:25

https://minfin.com.ua/company/ii-bank/rating/
Це що, банка Президента проблемна...капіталу не витачає?
Достаточность капитала 4.1%
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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