Міжнародний Інвестиційний Банк

Исследователь написав:Петиція №22/001561-еп. Подана 01.09.2015 Согласных--просьба поддержать!!! на сайте президента ТЕКСТ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ: Останнім часом почастішали порушення законодавства України, уповноваженими особами на ліквідацію та тимчасову адміністрацію банків які ліквідуються, а особливо порушеннь трудового законодавства. Керуючись тим що начебто НБУ надав безмежні повноваження, а також що до установи яка ліквідується не застосовуються штрафи працівники Фонду грубо та навмисно порушують трудове законодавство. Крім того Фонд постійно використовує адмінресурс щоб не притягати до кримінальної відповідальності Уповноважених осіб, навід по відкритих кримінальних провадженнях. При зверненнях до Фонду стає зрозумілим, що порушення законодавства відбувається з відома Директора-розпорядника. Прошу Президента створити спеціальну комісію яка б не захищала ФОНД , а дійсно та неупереджено розслідувала усі порушення трудового законодавства Працівниками фонду. Також хочу зауважити що Фонд грубо порушує Конституцію України щодо громадян, тиснучи на суди, виконавчу службу, МВС. А останнім часом, за рішенням судів навіть намагається "Узаконити" РАБСТВО. А рішення судів в яких визнано порушення Уповноважених осіб, просто не визнає та не виконує ці рішення. Також Прошу Президента Уважно розглянути та перевірити Діяльність "Української Страхової Групи" та їнших структур "Кристалбанк"," Укргазбанк" Та інші на факт розкрадання та відмивання державних коштів.
Мягко говоря - я в "шоке". Решил разместить тут депо. Захожу в отделение (г.Львов, ул.Героев УПА) и ... "жующий" охранник, обтирая рот от крошек,сообщает мне, что у них обед. Ну думаю, ладно, подожду(хотя почему тогда отделение не закрыто?). Вышел на улицу - глянул на вывеску - а там про обед "ни слова"... Захожу снова, охранник разводит руками -никого нет, все обедают. На замечание, что обеденного времени у них на вывеске нет - задает вопрос, а что собственно надо? Говорю, что хочу открыть депозит в валюте... Без особого энтузиазма идет к боковой двери и зовет какую-то даму. Тут же в открытую дверь (с улицы) проходят какие-то "работники" с тортиками, и видимо с другими "нужными" продуктами и заходят во все ту же боковую дверь(может это кабинет нач. отделения? надо будет еще раз заехать посмотреть). Я, конечно понимаю, что сегодня "Татьяны"... но... Вышедшая, "уже розовощекая", дама, так же дожевывая что-то, опять сообщила мне что у них обед и узнав цель моего визита, спросила знаю ли я процентные ставки? Я сказал , что конечно - видел у "Вас" на сайте... И вот тут очередное " ноу-хау"... оказывается ставки на сайте - для Киева... а Львовское отделение или отделения "живут по своему" и ставки существенно ниже(но об этом можно узнать только в отделении )... В общем не стал продолжать разговор и удалился... Одним словом -"го...но" банк...
Ukrainian Имели беглый контакт. Жесткий подход к клиенту (вежливость отсутствует), платеж отправили не на тот счет, который был нами указан, а потом, когда спустя некоторое время мы заметили ошибку (совершенную по вине банка!), то нам сообщили, то да, они, мол, тоже заметили. Ах, как хорошо! Заходить туда больше не хочется. Ни с шоколадом, ни без
Marica написав:Ukrainian Имели беглый контакт. Жесткий подход к клиенту (вежливость отсутствует), платеж отправили не на тот счет, который был нами указан, а потом, когда спустя некоторое время мы заметили ошибку (совершенную по вине банка!), то нам сообщили, то да, они, мол, тоже заметили. Ах, как хорошо! Заходить туда больше не хочется. Ни с шоколадом, ни без
Это в главном отделении в Киеве так лоханулись?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Marica написав:Ukrainian Имели беглый контакт. Жесткий подход к клиенту (вежливость отсутствует), платеж отправили не на тот счет, который был нами указан, а потом, когда спустя некоторое время мы заметили ошибку (совершенную по вине банка!), то нам сообщили, то да, они, мол, тоже заметили. Ах, как хорошо! Заходить туда больше не хочется. Ни с шоколадом, ни без
Это в главном отделении в Киеве так лоханулись?
Імяреків в банці не люблять...ходять тут всякі, заважають працювати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Як повідомляв УНІАН, із майже двох мільярдів гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича "ВБР" після втечі його батька, екс-президента протягом 2016-2017 років були зняті всі арешти. Зрештою, як з'ясували журналісти програми "Схеми", ці гроші були виведені з фінустанови попри публічні обіцянки правоохоронців повернути ці гроші в бюджет. Готівка знімалась десятками мільйонів за раз через касу "Міжнародного інвестиційного банку", який належить президенту Петру Порошенку. На чому його фінустанова заробила близько 20 мільйонів "комісійних".
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.