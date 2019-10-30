Міжнародний Інвестиційний Банк

Пошла информация, что в МИБе - банке Порошенко - идёт обыск.
Цитата: "До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку" (Київ, Цитадельна 3) у п'ятницю, 13 завітали правоохоронці. Вони здійснюють там обшуки. Основним власником банку є п'ятий президент України Петро Порошенко. Також 13 вересня Порошенко прийшов на допит до ДБР."
Баблонавт написав:Пошла информация, что в МИБе - банке Порошенко - идёт обыск.
Цитата: "До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку" (Київ, Цитадельна 3) у п'ятницю, 13 завітали правоохоронці. Вони здійснюють там обшуки. Основним власником банку є п'ятий президент України Петро Порошенко. Також 13 вересня Порошенко прийшов на допит до ДБР."
ПОРОХбанка запрошує деполюдей в гривні під 18% від 367 днів. Виплата щомісячно, на жаль, без поповнення. Виплата % на Візу. Зняття в банкоматах партнерах без комісії. Якщо під 19-18% всі банки під Фонд зайняті - дорога веде сюди. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:ПОРОХбанка запрошує деполюдей в гривні під 18% від 367 днів. Виплата щомісячно, на жаль, без поповнення. Виплата % на Візу. Зняття в банкоматах партнерах без комісії. Якщо під 19-18% всі банки під Фонд зайняті - дорога веде сюди. Ні?
В Киеве,знаю отделение и начальника отделения,до 200к почему бы и нет
Квесторе_поверніться написав:ПОРОХбанка запрошує деполюдей в гривні під 18% від 367 днів. Виплата щомісячно, на жаль, без поповнення. Виплата % на Візу. Зняття в банкоматах партнерах без комісії. Якщо під 19-18% всі банки під Фонд зайняті - дорога веде сюди. Ні?
В Киеве,знаю отделение и начальника отделения,до 200к почему бы и нет
Дожились...що ексПрезиденту не можем довірити більше 200К.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.