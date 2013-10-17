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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 3 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:00

Пошла информация, что в МИБе - банке Порошенко - идёт обыск.

Цитата: "До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку" (Київ, Цитадельна 3) у п'ятницю, 13 завітали правоохоронці. Вони здійснюють там обшуки. Основним власником банку є п'ятий президент України Петро Порошенко. Також 13 вересня Порошенко прийшов на допит до ДБР."

https://24tv.ua/siloviki_priyshli_z_obs ... i_n1204883
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:16

  Баблонавт написав:Пошла информация, что в МИБе - банке Порошенко - идёт обыск.

Цитата: "До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку" (Київ, Цитадельна 3) у п'ятницю, 13 завітали правоохоронці. Вони здійснюють там обшуки. Основним власником банку є п'ятий президент України Петро Порошенко. Також 13 вересня Порошенко прийшов на допит до ДБР."

https://24tv.ua/siloviki_priyshli_z_obs ... i_n1204883


Ну и что нашли? Запонки Грановского или губную гармошку Порошенко.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 12:36

ПОРОХбанка запрошує деполюдей в гривні під 18% від 367 днів.
Виплата щомісячно, на жаль, без поповнення.
Виплата % на Візу. Зняття в банкоматах партнерах без комісії.
Якщо під 19-18% всі банки під Фонд зайняті - дорога веде сюди. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 17:47

  Квесторе_поверніться написав:ПОРОХбанка запрошує деполюдей в гривні під 18% від 367 днів.
Виплата щомісячно, на жаль, без поповнення.
Виплата % на Візу. Зняття в банкоматах партнерах без комісії.
Якщо під 19-18% всі банки під Фонд зайняті - дорога веде сюди. Ні?

В Киеве,знаю отделение и начальника отделения,до 200к почему бы и нет
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:08

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:ПОРОХбанка запрошує деполюдей в гривні під 18% від 367 днів.
Виплата щомісячно, на жаль, без поповнення.
Виплата % на Візу. Зняття в банкоматах партнерах без комісії.
Якщо під 19-18% всі банки під Фонд зайняті - дорога веде сюди. Ні?

В Киеве,знаю отделение и начальника отделения,до 200к почему бы и нет

Дожились...що ексПрезиденту не можем довірити більше 200К. :(
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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банком володіє багато ФО
в Пороха лише 9,9174%
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:23

  greenozon написав:банком володіє багато ФО
в Пороха лише 9,9174%

Через сліпий траст в Пороха більше 50%.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:12

а що там із цим підсліпуватим трастом, він же спеціально на час президенства вводився...
шото питання в темноті і не випилвало в новиину медію
+50грн !
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greenozon
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