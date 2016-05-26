Міжнародний Інвестиційний Банк

Додано: Чет 31 жов, 2019 12:36

ПОРОХбанка запрошує деполюдей в гривні під 18% від 367 днів.

Виплата щомісячно, на жаль, без поповнення.

Виплата % на Візу. Зняття в банкоматах партнерах без комісії.

Якщо під 19-18% всі банки під Фонд зайняті - дорога веде сюди. Ні?