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Обслуговування в українських
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Міжнародний
Інвестиційний Банк

Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 3 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:48

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

  Ratatui написав:Он тырит всё , что плохо лежит.

Почекаєм рішення Суду.
А занести в банку хочу всього 200000.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29996
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