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Міжнародний
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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.8 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:48

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

  Ratatui написав:Он тырит всё , что плохо лежит.

Почекаєм рішення Суду.
А занести в банку хочу всього 200000.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:Он тырит всё , что плохо лежит.

Почекаєм рішення Суду.
А занести в банку хочу всього 200000.

Мож 197000? А то %% мона и не успеть вынести :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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