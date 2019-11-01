Почекаєм рішення Суду.
А занести в банку хочу всього 200000.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:48
Re: Міжнародний Інвестиційний Банк
Почекаєм рішення Суду.
А занести в банку хочу всього 200000.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:39
Мож 197000? А то %% мона и не успеть вынести
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:57
Re: Міжнародний Інвестиційний Банк
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 02 лис, 2019 09:14
никому не верю
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