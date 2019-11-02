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Міжнародний
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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.8 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:48

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

  Ratatui написав:Он тырит всё , что плохо лежит.

Почекаєм рішення Суду.
А занести в банку хочу всього 200000.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:Он тырит всё , что плохо лежит.

Почекаєм рішення Суду.
А занести в банку хочу всього 200000.

Мож 197000? А то %% мона и не успеть вынести :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:57

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

  clientage написав:Мож 197000? А то %% мона и не успеть вынести

А дійсно...може навіть 195000.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:14

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Мож 197000? А то %% мона и не успеть вынести

А дійсно...може навіть 195000.

https://zik.ua/news/2019/10/30/za_try_k ... ka_1680395
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:37

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Мож 197000? А то %% мона и не успеть вынести

А дійсно...може навіть 195000.

https://zik.ua/news/2019/10/30/za_try_k ... ka_1680395

Звітність глянув...більш менш в нормі. НОрмативи виконують.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:42

несіть несіть
ТАМ будуть раді манюпасікам :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:44

  greenozon написав:несіть несіть
ТАМ будуть раді манюпасікам :)

Уже занесли.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:31

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:несіть несіть
ТАМ будуть раді манюпасікам :)

Уже занесли.


На 10 років?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:45

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

  jay2004 написав:На 10 років?

Банківська таємниця. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:03

Банка старається працювати по старинці.
ПРи відкритті депо вітається щоб % отримувались в касі банку без видачі картки.
Карти для них лишній клопіт.
А мобільний додаток чи інтернет банк для фізика це для них фантастика.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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