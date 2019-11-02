Міжнародний Інвестиційний Банк

Паняятно, отписываюсь от ветки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:32
Паняятно, отписываюсь от ветки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 03 лис, 2019 16:58
Банка полегшала.
Вроді все Ок в банці.
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