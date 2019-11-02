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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.8 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:32

  Квесторе_поверніться написав:Банка старається працювати по старинці.
ПРи відкритті депо вітається щоб % отримувались в касі банку без видачі картки.
Карти для них лишній клопіт.
А мобільний додаток чи інтернет банк для фізика це для них фантастика.

Паняятно, отписываюсь от ветки :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:58

https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/3/653267/
Банка полегшала.
Вроді все Ок в банці.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 18:39

коли з банки забирають 2/3 ліквідності вона дійсно легшає
але чи краще стає клієнтам бальшой бальшой :?:
+50грн !
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greenozon
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