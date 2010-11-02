Міжнародний Інвестиційний Банк

Паняятно, отписываюсь от ветки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:32
Паняятно, отписываюсь от ветки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 03 лис, 2019 16:58
Банка полегшала.
Вроді все Ок в банці.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лис, 2019 18:39
коли з банки забирають 2/3 ліквідності вона дійсно легшає
але чи краще стає клієнтам бальшой бальшой
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:03
Як можна відписатись і не бачити в моїх повідомленнях?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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