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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:32
Квесторе_поверніться написав:
Банка старається працювати по старинці.
ПРи відкритті депо вітається щоб % отримувались в касі банку без видачі картки.
Карти для них лишній клопіт.
А мобільний додаток чи інтернет банк для фізика це для них фантастика.
Паняятно, отписываюсь от ветки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 03 лис, 2019 16:58
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 03 лис, 2019 18:39
коли з банки забирають 2/3 ліквідності вона дійсно легшає
але чи краще стає клієнтам бальшой бальшой
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greenozon
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Додано: Нед 03 лис, 2019 20:03
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Банка старається працювати по старинці.
ПРи відкритті депо вітається щоб % отримувались в касі банку без видачі картки.
Карти для них лишній клопіт.
А мобільний додаток чи інтернет банк для фізика це для них фантастика.
Паняятно, отписываюсь от ветки
Як можна відписатись і не бачити в моїх повідомленнях?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Додано: Сер 06 лис, 2019 13:32
ОВДП на 4 роки під 13,3%....Порохбанка на 4 роки - 18%. Виплата щомісячно.
Не агітую...інформую.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 06 лис, 2019 19:24
Квесторе_поверніться написав:
ОВДП на 4 роки під 13,3%....Порохбанка на 4 роки - 18%. Виплата щомісячно.
Не агітую...інформую.
Скоро закончится приват 5летний под 20%,вот тогда и можно поразмышлять
никому не верю
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sens
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candidat
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Додано: Вів 19 лис, 2019 09:20
greenozon написав:
а що там із цим підсліпуватим трастом, він же спеціально на час президенства вводився...
шото питання в темноті і не випилвало в новиину медію
Как писали в интернете, на этот Новый год дети наконец-то смогут попробовать конфеты Свиточ, Конти...
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Додано: Вів 19 лис, 2019 09:40
candidat написав: greenozon написав:
а що там із цим підсліпуватим трастом, він же спеціально на час президенства вводився...
шото питання в темноті і не випилвало в новиину медію
Как писали в интернете, на этот Новый год дети наконец-то смогут попробовать конфеты Свиточ, Конти...
А предыдущее поколение на Новый год трескало либо Конти либо АВК.
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Ratatui
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