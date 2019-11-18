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Міжнародний
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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.8 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:32

  Квесторе_поверніться написав:Банка старається працювати по старинці.
ПРи відкритті депо вітається щоб % отримувались в касі банку без видачі картки.
Карти для них лишній клопіт.
А мобільний додаток чи інтернет банк для фізика це для них фантастика.

Паняятно, отписываюсь от ветки :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:58

https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/3/653267/
Банка полегшала.
Вроді все Ок в банці.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 18:39

коли з банки забирають 2/3 ліквідності вона дійсно легшає
але чи краще стає клієнтам бальшой бальшой :?:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:03

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка старається працювати по старинці.
ПРи відкритті депо вітається щоб % отримувались в касі банку без видачі картки.
Карти для них лишній клопіт.
А мобільний додаток чи інтернет банк для фізика це для них фантастика.

Паняятно, отписываюсь от ветки :evil:

Як можна відписатись і не бачити в моїх повідомленнях?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:32

ОВДП на 4 роки під 13,3%....Порохбанка на 4 роки - 18%. Виплата щомісячно.
Не агітую...інформую. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:24

  Квесторе_поверніться написав:ОВДП на 4 роки під 13,3%....Порохбанка на 4 роки - 18%. Виплата щомісячно.
Не агітую...інформую. :)

Скоро закончится приват 5летний под 20%,вот тогда и можно поразмышлять
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:18

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:На 10 років?

Банківська таємниця. :)

Значит, таки на 10 :lol:
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:20

  greenozon написав:а що там із цим підсліпуватим трастом, він же спеціально на час президенства вводився...
шото питання в темноті і не випилвало в новиину медію

Как писали в интернете, на этот Новый год дети наконец-то смогут попробовать конфеты Свиточ, Конти... :)
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:40

  candidat написав:
  greenozon написав:а що там із цим підсліпуватим трастом, він же спеціально на час президенства вводився...
шото питання в темноті і не випилвало в новиину медію

Как писали в интернете, на этот Новый год дети наконец-то смогут попробовать конфеты Свиточ, Конти... :)


А предыдущее поколение на Новый год трескало либо Конти либо АВК. :mrgreen:
Ratatui
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