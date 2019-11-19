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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.8 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:07

  Квесторе_поверніться написав: а Ви в цій Порохбанці на скільки років могли б розміститися в гривні під 18 прОцентів, виплата щомісячно?

Чисто с моральной точки зрения вообще не хотел бы в этом банке размещаться.
А в целом, с экономической точки зрения могу в любой банк вложиться до Фонда. И возможным препятствием разместиться на 10 лет будет не риск банкротства банка, а то, что я аж 10 лет не увижу свои деньги. Мало ли какая трата приспичит. Одно дело год подождать до окончания депозита, а совсем другое - 10 лет.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:24

  candidat написав:
  Квесторе_поверніться написав: а Ви в цій Порохбанці на скільки років могли б розміститися в гривні під 18 прОцентів, виплата щомісячно?

Чисто с моральной точки зрения вообще не хотел бы в этом банке размещаться.
А в целом, с экономической точки зрения могу в любой банк вложиться до Фонда. И возможным препятствием разместиться на 10 лет будет не риск банкротства банка, а то, что я аж 10 лет не увижу свои деньги. Мало ли какая трата приспичит. Одно дело год подождать до окончания депозита, а совсем другое - 10 лет.

І валютні ризики не бентежать?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:33

Депопортфель фізиків в цій Порохбанці з початку року зхуд на 70%.
Підставити плече саме час.
Унікальна пропозиція 18% від року ...виплата щомісячно.
А якщо гривня буде тверда як криця...це клондайк. :)
Через пару років облікова ставка НБУ 5% а Ви щомісячно рубаєте 18%.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:35

  Квесторе_поверніться написав:Через пару років облікова ставка НБУ 5% а Ви щомісячно рубаєте 18%.

як експрес у ПИБ?
VetalUA
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:39

  VetalUA написав:
  Квесторе_поверніться написав:Через пару років облікова ставка НБУ 5% а Ви щомісячно рубаєте 18%.

як експрес у ПИБ?

А нагадайте деталі в ПІБі?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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