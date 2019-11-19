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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 08:07
Квесторе_поверніться написав:
а Ви в цій Порохбанці на скільки років могли б розміститися в гривні під 18 прОцентів, виплата щомісячно?
Чисто с моральной точки зрения вообще не хотел бы в этом банке размещаться.
А в целом, с экономической точки зрения могу в любой банк вложиться до Фонда. И возможным препятствием разместиться на 10 лет будет не риск банкротства банка, а то, что я аж 10 лет не увижу свои деньги. Мало ли какая трата приспичит. Одно дело год подождать до окончания депозита, а совсем другое - 10 лет.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 08:24
candidat написав: Квесторе_поверніться написав:
а Ви в цій Порохбанці на скільки років могли б розміститися в гривні під 18 прОцентів, виплата щомісячно?
Чисто с моральной точки зрения вообще не хотел бы в этом банке размещаться.
А в целом, с экономической точки зрения могу в любой банк вложиться до Фонда. И возможным препятствием разместиться на 10 лет будет не риск банкротства банка, а то, что я аж 10 лет не увижу свои деньги. Мало ли какая трата приспичит. Одно дело год подождать до окончания депозита, а совсем другое - 10 лет.
І валютні ризики не бентежать?
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Додано: Сер 20 лис, 2019 08:33
Депопортфель фізиків в цій Порохбанці з початку року зхуд на 70%.
Підставити плече саме час.
Унікальна пропозиція 18% від року ...виплата щомісячно.
А якщо гривня буде тверда як криця...це клондайк.
Через пару років облікова ставка НБУ 5% а Ви щомісячно рубаєте 18%.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 08:35
Квесторе_поверніться написав:
Через пару років облікова ставка НБУ 5% а Ви щомісячно рубаєте 18%.
як експрес у ПИБ?
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VetalUA
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Додано: Сер 20 лис, 2019 08:39
VetalUA написав: Квесторе_поверніться написав:
Через пару років облікова ставка НБУ 5% а Ви щомісячно рубаєте 18%.
як експрес у ПИБ?
А нагадайте деталі в ПІБі?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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