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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 08:07
Квесторе_поверніться написав:
а Ви в цій Порохбанці на скільки років могли б розміститися в гривні під 18 прОцентів, виплата щомісячно?
Чисто с моральной точки зрения вообще не хотел бы в этом банке размещаться.
А в целом, с экономической точки зрения могу в любой банк вложиться до Фонда. И возможным препятствием разместиться на 10 лет будет не риск банкротства банка, а то, что я аж 10 лет не увижу свои деньги. Мало ли какая трата приспичит. Одно дело год подождать до окончания депозита, а совсем другое - 10 лет.
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candidat
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Додано: Сер 20 лис, 2019 08:24
candidat написав: Квесторе_поверніться написав:
а Ви в цій Порохбанці на скільки років могли б розміститися в гривні під 18 прОцентів, виплата щомісячно?
Чисто с моральной точки зрения вообще не хотел бы в этом банке размещаться.
А в целом, с экономической точки зрения могу в любой банк вложиться до Фонда. И возможным препятствием разместиться на 10 лет будет не риск банкротства банка, а то, что я аж 10 лет не увижу свои деньги. Мало ли какая трата приспичит. Одно дело год подождать до окончания депозита, а совсем другое - 10 лет.
І валютні ризики не бентежать?
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Додано: Сер 20 лис, 2019 08:33
Депопортфель фізиків в цій Порохбанці з початку року зхуд на 70%.
Підставити плече саме час.
Унікальна пропозиція 18% від року ...виплата щомісячно.
А якщо гривня буде тверда як криця...це клондайк.
Через пару років облікова ставка НБУ 5% а Ви щомісячно рубаєте 18%.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 08:35
Квесторе_поверніться написав:
Через пару років облікова ставка НБУ 5% а Ви щомісячно рубаєте 18%.
як експрес у ПИБ?
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VetalUA
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Додано: Сер 20 лис, 2019 08:39
VetalUA написав: Квесторе_поверніться написав:
Через пару років облікова ставка НБУ 5% а Ви щомісячно рубаєте 18%.
як експрес у ПИБ?
А нагадайте деталі в ПІБі?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 лис, 2019 09:57
Квесторе_поверніться написав:
Депопортфель фізиків в цій Порохбанці з початку року зхуд на 70%.
Підставити плече саме час.
Унікальна пропозиція 18% від року ...виплата щомісячно.
А якщо гривня буде тверда як криця...це клондайк.
Через пару років облікова ставка НБУ 5% а Ви щомісячно рубаєте 18%.
Как-то вас не поймешь: то вы говорите о валютных рисках, то предлагаете "рубить" 18% 10 лет. Если доллар за 10 лет станет по 100 грн, то на выходе через 10 лет получите то же самое, что и вложили.
И еще пару нюансов. Вы на самом деле открывали этот 10-летний депозит или пока теоретизируете? Предполагаю, что у столь длительных депозитов ставка устанавливается на год, а потом каждый год утверждается новая на следующий год. Но если я в этом предположении неправ, то в депозитных договорах банков всегда был такой пункт, что банк имеет право предлагать изменение ставки депозита, а клиент имеет право соглашаться или нет. Боюсь, если учетная ставка станет 5%, то эти 18% не проживут 10 лет.
Если у этого депозита возможно пополнение, то из него вышел бы хороший столбик: открыться по минимуму, а основные деньги пока на депозиты покороче вносить. Если впоследствии ставки кардинально упадут, то можно будет перенести деньги на этот десятилетний 18%-ный. Опять-таки если не урежут ставку.
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candidat
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Додано: Сер 20 лис, 2019 10:10
candidat написав:
Но если я в этом предположении неправ, то в депозитных договорах банков всегда был такой пункт, что банк имеет право предлагать изменение ставки депозита, а клиент имеет право соглашаться или нет. Боюсь, если учетная ставка станет 5%, то эти 18% не проживут 10 лет.
Если у этого депозита возможно пополнение, то из него вышел бы хороший столбик: открыться по минимуму, а основные деньги пока на депозиты покороче вносить. Если впоследствии ставки кардинально упадут, то можно будет перенести деньги на этот десятилетний 18%-ный. Опять-таки если не урежут ставку.
Ризик зменшення ставки теж існує як і курсовий ризик і це потрібно чітко розуміти.
Але хто не ризикує той...
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Додано: Сер 20 лис, 2019 18:32
candidat написав: Квесторе_поверніться написав:
Депопортфель фізиків в цій Порохбанці з початку року зхуд на 70%.
Підставити плече саме час.
Унікальна пропозиція 18% від року ...виплата щомісячно.
А якщо гривня буде тверда як криця...це клондайк.
Через пару років облікова ставка НБУ 5% а Ви щомісячно рубаєте 18%.
Как-то вас не поймешь: то вы говорите о валютных рисках, то предлагаете "рубить" 18% 10 лет. Если доллар за 10 лет станет по 100 грн, то на выходе через 10 лет получите то же самое, что и вложили.
И еще пару нюансов. Вы на самом деле открывали этот 10-летний депозит или пока теоретизируете? Предполагаю, что у столь длительных депозитов ставка устанавливается на год, а потом каждый год утверждается новая на следующий год. Но если я в этом предположении неправ, то в депозитных договорах банков всегда был такой пункт, что банк имеет право предлагать изменение ставки депозита, а клиент имеет право соглашаться или нет. Боюсь, если учетная ставка станет 5%, то эти 18% не проживут 10 лет.
Если у этого депозита возможно пополнение, то из него вышел бы хороший столбик: открыться по минимуму, а основные деньги пока на депозиты покороче вносить. Если впоследствии ставки кардинально упадут, то можно будет перенести деньги на этот десятилетний 18%-ный. Опять-таки если не урежут ставку.
Без пополнения.
Практикующий вкладчик.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 18:35
Квесторе_поверніться написав:
ПРи відкритті депо вітається щоб % отримувались в касі банку без видачі картки.
Карти для них лишній клопіт.
А как быть депотуристам? Каждый раз мотаться в Киев за %% ?
Как выжить иногородним, КАК?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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